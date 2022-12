Ünlü popçu Serdar Ortaç: Bu ziyaret bana ilaç gibi geldi

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi bünyesinde bulunan ve Down Sendromlu 11 gencin çalıştığı kafeyi ziyaret etti. Ünlü popçu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diyerek şöyle devam etti: "Tahminimizden daha fazla engelli vatandaşımız var. Eskiden aileler çocuklarını pek dışarı çıkaramazdı. Son 20-25 yılda bu çok değişti, aynı sınıflarda okuyoruz, aynı yerlere gidiyoruz. Konserlerime geliyorlar, şarkılarımı ezbere söylüyorlar. Belediyenin işi sadece çöp toplamak, otobüs işletmek, bina boyamak değil. Böyle şeyler olduğu için emeği geçenleri tebrik ederim. Böyle ziyaretler bana da ilaç gibi geliyor."Çalışan gençlerle sohbet eden popçu, "Ne kadar maaş alıyorsunuz?" diye sordu ve beklemediği bir yanıt aldı. Down Sendromlu bir genç, "Kimsenin maaşı sorulmaz, o bizim özel alanımız. Nasıl ünlüler söylemiyorsa, biz de söylemiyoruz" diyerek güldürdü.Gençlerden 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü için albüm teklifi alan Serdar Ortaç, "Söz veriyorum, size özel bir şarkı yazacağım, sonra sizinle klip çekeceğiz. Benim bile etrafımda böyle halinden memnun adam yok, siz muhteşemsiniz. İlk büyük konserime sizi davet ediyorum" dedi.