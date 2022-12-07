‘Zayıflamam için acil aşk acısına ihtiyacım var’

Oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel, yeni yıl için kıyafet provasına geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.Bu sıralar iki heyecanı bir arada yaşadığını, hem yeni single çıkaracağını hem de bir dizi projesinde yer alacağını açıklayan Görgüzel "Merak uyandırmak için söylemiyorum ama sürprizi büyük bir proje. Ortalık kasıp kavurulacak" diye konuştu.İş temposundan dolayı aşka vakit ayıramadığını da sözlerine ekleyen oyuncu-şarkıcı, şöyle konuştu: "Bir an önce aşık olup ayrılmak istiyorum. Çünkü çok güzel zayıflıyorum böylelikle. 'Bir aşık olup ayrılsam da şöyle bir aşk acısı çeksem' diyorum. Bu ara iştahım çok açıldı, acilen bir aşk acısına ihtiyacım var."