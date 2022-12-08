Cezayir en güvendiği kişiyi kaybetti

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu on ikinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. 'BBCS' on ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 7,35 izlenme oranı ve yüzde 17,74 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Dizinin bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı. Dizide Tatavlalı, Orhan'la birlikte Dumrul'a tuzak kurdu. İnfaz edildiği anı da Cezayir'e telefonda izletti. Cezayir en güvendiği kişilerden birini kaybetmiş oldu.