Kostümlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan Muazzez Ersoy’a teşekkür plaketi

Muazzez Ersoy, yakın zamanda sahnede ve televizyonda giydiği kostümlerini bir ikinci el uygulaması üzerinden, geliri sivil toplum kuruluşlarına bağışlamak üzere satışa çıkarmıştı. Kostümlerin ilk etabından elde edilen gelir, geçtiğimiz hafta Mehmetçik Vakfı'na aktarıldı.Önceki gün Mehmetçik Vakfı, Muazzez Ersoy'a teşekkür plaketi takdim etti. Plaketini Mehmetçik Vakfı Avrupa Yakası Temsilcisi Emekli Albay Süleyman Çakır'ın elinden alan Ersoy, duygularını şöyle anlattı: "Ne mutlu bana. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sevgili komutanım, çok teşekkür ederim. Bu kıymetli armağanı almak benim için büyük bir gurur. El ele verelim, birçok acıyı dindirmek için hep birlikte olalım."