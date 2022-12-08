Kuruluş Osman tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede

Osman Bey'in düğün toyuna katılması herkesi şok ederken Osman Bey'in bu hareketi İsmihan Sultanla arasında ki gerilimi de arttırdı. Osman Bey, İsmihan Sultan ve o'nun yanında yer alan Turgut Bey, Bayındır, Öktem ve diğer beylere "Daha hiçbir şey görmediniz. Sizin aranızda bana bedel ödetebilecek hiç kimse yoktur. Sizin oyunlarınız, sadakatsizliğiniz, fitneleriniz bizim yüreğimizde hiçbir şey kaybettirmez. Ne aşkı ne de vatan sevdasını!" diyerek tepki gösterdi.