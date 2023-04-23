Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit): "
Dünya'daki tüm
çocukların Çocuk Bayramı
kutlu olsun. Oyunculuğu hobi olarak
yapmak istiyorum ve asıl yapmak
istediğim bilgisayar mühendisliği... 23 Nisan tüm çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır."
Almira Tuana Abay (Çocuk Mercan):
"Çok mutluyum. 23 Nisan'da kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Çünkü o gün bizim için belirlenmiş, çok heyecanlıyım. Ben oyuncu olmak istiyorum ama senarist ve yönetmen de olmak isterim onlara da ilgim var."
Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara):
"Her çocuğun bayramı kutlu olsun. Bütün çocukların dileği gerçek olsun. Ben de oyuncu olmak istiyorum büyüyünce."
Berke Obuz (Çocuk Zıpkın):
Benim bildiğim kadarıyla bu dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram. Çok güzel bir şey. İnsanlara buradan vermek istediğim bir mesaj var. En azından bu özel günde kendinize çok değer verin. Benim hayalim çok büyük bir oyuncu olmak. 23 Nisan mutluluk demek. Her bayramım güzel geçiyor."
Umut İnan (Çocuk Ali):
"Bugün bizlere armağan edilen bir gündür. Eğlenebiliriz ve mutlu olabiliriz bu günde. Dünya çapında bir oyuncu olmak istiyorum. Bir kaç yıl sonra üst düzey dil eğitimi alacağım. O yüzden oradaki oyunculuğumla da adımdan söz ettirmek istiyorum.