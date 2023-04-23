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Giriş Tarihi: 23.4.2023

‘23 Nisan mutluluk demek’

atv dizisi ‘ATEŞ KUŞLARI’nda ana karakterlerin çocukluk hallerini canlandıran çocuk oyuncular hem bayram hem 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ile ilgili konuştular. 5 küçük çocuk oyuncu aynı zamanda oyunculukla ilgili hayallerini de anlattı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘23 Nisan mutluluk demek’
Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit): "Dünya'daki tüm çocukların Çocuk Bayramı kutlu olsun. Oyunculuğu hobi olarak yapmak istiyorum ve asıl yapmak istediğim bilgisayar mühendisliği... 23 Nisan tüm çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır."
Almira Tuana Abay (Çocuk Mercan): "Çok mutluyum. 23 Nisan'da kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Çünkü o gün bizim için belirlenmiş, çok heyecanlıyım. Ben oyuncu olmak istiyorum ama senarist ve yönetmen de olmak isterim onlara da ilgim var."
Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara): "Her çocuğun bayramı kutlu olsun. Bütün çocukların dileği gerçek olsun. Ben de oyuncu olmak istiyorum büyüyünce."
Berke Obuz (Çocuk Zıpkın): Benim bildiğim kadarıyla bu dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram. Çok güzel bir şey. İnsanlara buradan vermek istediğim bir mesaj var. En azından bu özel günde kendinize çok değer verin. Benim hayalim çok büyük bir oyuncu olmak. 23 Nisan mutluluk demek. Her bayramım güzel geçiyor."
Umut İnan (Çocuk Ali): "Bugün bizlere armağan edilen bir gündür. Eğlenebiliriz ve mutlu olabiliriz bu günde. Dünya çapında bir oyuncu olmak istiyorum. Bir kaç yıl sonra üst düzey dil eğitimi alacağım. O yüzden oradaki oyunculuğumla da adımdan söz ettirmek istiyorum.

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‘23 Nisan mutluluk demek’
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