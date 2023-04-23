Dünya'daki tümçocukların Çocuk Bayramıkutlu olsun. Oyunculuğu hobi olarakyapmak istiyorum ve asıl yapmakistediğim bilgisayar mühendisliği... 23 Nisan tüm çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır.""Çok mutluyum. 23 Nisan'da kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Çünkü o gün bizim için belirlenmiş, çok heyecanlıyım. Ben oyuncu olmak istiyorum ama senarist ve yönetmen de olmak isterim onlara da ilgim var.""Her çocuğun bayramı kutlu olsun. Bütün çocukların dileği gerçek olsun. Ben de oyuncu olmak istiyorum büyüyünce."Benim bildiğim kadarıyla bu dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram. Çok güzel bir şey. İnsanlara buradan vermek istediğim bir mesaj var. En azından bu özel günde kendinize çok değer verin. Benim hayalim çok büyük bir oyuncu olmak. 23 Nisan mutluluk demek. Her bayramım güzel geçiyor.""Bugün bizlere armağan edilen bir gündür. Eğlenebiliriz ve mutlu olabiliriz bu günde. Dünya çapında bir oyuncu olmak istiyorum. Bir kaç yıl sonra üst düzey dil eğitimi alacağım. O yüzden oradaki oyunculuğumla da adımdan söz ettirmek istiyorum.