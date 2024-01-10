26 yıllık hasret son buldu

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının 9 Ocak yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti. Esra Erol'da programına katılan 26 yaşında ki Özgür Burcu, babasını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Babasını öldü bildiğini söyleyen Özgür Burcu, "Kimsem kalmadı, annemi kaybettim. Yıllarca babamı öldü bildim. Annem, babama öldüğümü söylemiş. Babam benim hayatta olduğumu bilmiyormuş. Hiç görmedim ve babama kavuşmak istiyorum" dedi. Hayat hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan Özgür'e güzel haber Esra Erol'dan geldi. Baba Ramazan Akın'ı Esra Erol buldu. Program, Tüm Kişiler'de birinci oldu.