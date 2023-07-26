‘2800 metreden atlamak yaptığım en büyük aptallık’

Seçil Gür, 25 Ağustos'ta çıkaracağı 'Sen Yakıştı' şarkısı öncesi bakıma girdi. Gür, saçlarını yaz mevsimine uygun olarak açık tonlarda boyattı ve saç botoksu yaptırdı. Çıkışta kuaförün bahçesindeki uçağı görünce şaşkınlık yaşayan sanatçı, yakından görmek için uçağa bindi. 5 milyon değerindeki uçağın çekilişle kuaförden hizmet alan birine çıkacağını öğrenen Gür, "Yükseklik korkum olduğundan uçak bana çıksa da kullanamam. Bu yaz Fethiye'de 2800 metreden atladım ama yaptığım en büyük aptallıktı" dedi.