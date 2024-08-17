3 dönüm arazide 25 bin TL’ye oturuyor

Evsahibi-kiracı arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi! Ünlülerin diyetisyeni olarak tanınan Dilara Koçak, bir süredir Göktürk'teki kütük evlerde ikamet ediyor. Koçak, 3 dönüm arazi içinde bulunan, müstakil ve lüks villaya aylık 25 bin TL kira ödüyor.Rayiç kira bedelinin 280 bin TL olduğunu belirten ev sahibi, ünlü diyetisyenle anlaşmaya varamadı. Mal sahibi, evi satışa çıkarmak istediğinde müşterilere evi göstermeyeceğini söyleyen Koçak'a, tahliye davası açtı. Ayrıca ünlü diyetisyenin evde izinsiz tadilat yaptığı da iddia edildi.