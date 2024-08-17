Haberler Günaydın Haberleri 3 dönüm arazide 25 bin TL’ye oturuyor
Giriş Tarihi: 18.8.2024

3 dönüm arazide 25 bin TL’ye oturuyor

Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, ev sahibiyle davalık oldu. Ev sahibi, Göktürk’te 3 dönüm arazi içinde bulunan kütük evde 25 bin lira kiraya oturan Koçak’a, “Benzer evler 280 bin TL’den kiralanıyor” diyerek tahliye davası açtı

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
3 dönüm arazide 25 bin TL’ye oturuyor
İZİNSİZ TADİLAT YAPTIRDI
Ev sahibi-kiracı arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi! Ünlülerin diyetisyeni olarak tanınan Dilara Koçak, bir süredir Göktürk'teki kütük evlerde ikamet ediyor. Koçak, 3 dönüm arazi içinde bulunan, müstakil ve lüks villaya aylık 25 bin TL kira ödüyor.




Rayiç kira bedelinin 280 bin TL olduğunu belirten ev sahibi, ünlü diyetisyenle anlaşmaya varamadı. Mal sahibi, evi satışa çıkarmak istediğinde müşterilere evi göstermeyeceğini söyleyen Koçak'a, tahliye davası açtı. Ayrıca ünlü diyetisyenin evde izinsiz tadilat yaptığı da iddia edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
3 dönüm arazide 25 bin TL’ye oturuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA