30 bin kişilik Hadise

Popçu Hadise, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da önce Murda'nın sahnesine konuk oldu, sonra pazar akşamı Martı Festival'de sahne aldı. Etkinlikte 30 bin kişiyle bir araya gelen Hadise, seslendirdiği şarkıların yanı sıra dans şovlarıyla da yine çok konuşuldu. Sahnede giydiği tulum elbise ile de dikkat çeken sanatçı, hayranlarına "Harika görünüyorsun İstanbul" diye seslendi. Hadise'yi dinlemeye gelen müzikseverlerin telefonlarıyla anı ölümsüzleştirme çalışmaları ise ortaya renkli görüntüler çıkarırken, bütün şarkılara eşlik etmeleri de desibel rekorunu zorladı.