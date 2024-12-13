30’uncu yaşına belgeselle girdi

'Okumak her çocuğun hakkıdır' ilkesiyle yola çıkan TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Vakfı), 30'uncu yaşını özel bir etkinlikle kutladı. Bugüne dek 8 milyonu aşkın çocuğa eğitim ve yaşam alanında fırsat eşitliği sağlayan TOÇEV, 30. senesine Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk gösterimini yaptığı Dokunduğum Yürekler isimli belgeseli ile girdi. TOÇEV Başkanı Ebru Uygun gecede yaptığı konuşmada "Bu çocuklar okumayı, gülmeyi, koşmayı, eğlenmeyi, hayal etmeyi ve duygularını güzelce ifade edebilmeyi hak ediyorlar. Ama en önemlisi eğitimde eşit haklara sahip olmayı hak ediyorlar. Bu yüzden çıktığımız yolculuk daha nice otuzlarla devam edecek" dedi.