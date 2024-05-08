30’uncu yıla özel senfonik konser

Levent Yüksel, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Müzik kariyerinin 30. yılına özel senfonik konserle sevenlerinin karşısına çıkan Yüksel, 90'lardan günümüze özel repertuvarıyla performans sergiledi. Saatler öncesinde AKM önünde uzun kuyruklar oluşturan sevenleri, konser boyunca sanatçıya eşlik etti. 124 kişilik dev bir ekiple şarkılarını söyleyen Yüksel'e 'Yeniden Başla' ve 'Tuana' şarkılarında çocuk korosu eşlik etti. Sanatçı, yoğun talep üzerine, 27 Haziran'da yeniden AKM'de konser verecek.