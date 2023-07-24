36 kayıp daha sevgi izi sayesinde ailelerine kavuştu

Hayata geçirildiği günden bugüne 786 kaybı bulan Sevgi İzi projesi, yaz tatilinde de çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Araştırma gazeteci Müge Anlı; sezon finaline girmesinin ardından 16 farklı şehirden yaşları 9 ila 85 arasında değişen 36 kaybı, Sevgi İzi sayesinde buldu.Kimi gittiği bayram ziyaretinde yolunu karıştırdı, kimi bir anlık dalgınlık arasında dakikalar içinde gözden kayboldu. Kimi de ailesine fark ettirmeden evinden hava almaya diye çıktı, geri dönemedi. İstanbul'dan Antalya'ya, Trabzon'dan Mersin'e yurdun dört bir yanında kaybolan vatandaşlar Sevgi İzi sayesinde kısa sürede ailelerine kavuştu.