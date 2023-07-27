‘4 derece suda rüya gibi bir deneyim yaşadık’

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün oğlu Uzay ile birlikte Alaçatı'daki bir etkinliğe katıldı. Soğukla baş edebilmek için oğluyla buz dolu bir fıçıya giren Şıkel, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: "Oğlum benden cesaret aldı, ben de ondan.Onunla böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydi oğlum. İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı...Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydaları öğrenince denemek istedim. Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım. Yaklaşık 4 derece suda 2 dakikalık rüya gibi bir deneyim yaşadık."