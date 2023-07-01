4 kişilik mutlu bir aileyiz

Bengü, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bengü, "Bayramın ilk günü aile büyükleriyle bayramlaştım. Şimdi eşimle beraber buraya geldik. Sonrasında da çocukları alıp hep birlikte tatil yapacağız" dedi.Ünlü şarkıcı, "3. çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna , "Allah isteyenlere versin. Bir kız, bir erkek çocukla birlikte 4 kişilik, iyi bir aile olduk. Bu şekilde çok mutluyuz. Böyle hem işime, hem de çocuklara rahatlıkla yetişebiliyorum" diye cevap verdi. Kıbrıs'ta henüz denize girmediğini söyleyen Bengü, "Yarın gireceğim. Çocuklar İstanbul'da. Eşimle uzun süredir ilk kez baş başa tatil yapmış olacağız. Sizi görmemiş gibi yapıp denizde romantik bir poz veririz. Afra Saraçoğlu ile Mert Demir'in videosunu gördüm, çok tatlılar. Biz artık iki çocuklu bir aileyiz, onlar gibi olamayız" diye konuştu.Taşlarla bezeli elbisesi dikkat çeken şarkıcı, "Elbisem çok ağır yaklaşık 25 kilo. Ben zayıflıyorum ama kıyafetlerim ağırlaşıyor" dedi.