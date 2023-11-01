4 suçtan 17 gözaltı

Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. MASAK'ın ön inceleme raporunda; tasfiye halindeki 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu tespit edildi. Bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı ortaya çıktı.Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Beş kişinin ise yurt dışında oldukları belirlendi. Diğer firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı kararlarının yanı sıra Dilan ve Engin Polat ile bağlantılı 41 kişinin mal varlıklarına da SABAH tedbir konuldu.Dilan Polat'ın ikametinde tapu, faturalardan oluşan 80 sayfa doküman bulunduğu ve incelemeye alındığı ifade edildi. Zekai T.'nin adresinde 350 mermi ele geçirildi. Ahmet Gün'ün adresinde ise 120 bin lira, iki tablet bilgisayar, 36 adet hesap hareketi dokümanı çıktı. Sosyal medyada lüks hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımların yanı sıra günlük harcamasının 750 bin lira olduğunu söyleyen, eşiyle ticaret yaptıklarını ve fabrikaları olduğunu iddia etmesi üzerine inceleme başlatılan Dilan Polat'ın evinde para bulunmadı.Polis, gece yarısı düzenlenen operasyon sırasında çiftin çocuklarını başka bir odaya aldı. Bu sayede çocuklar, anne ve babalarının gözaltına alınma anlarını görmediler.