40 ülkeden 6 bin kişi antalya’da eğlendi

Antalya'da düzenlenen moda şovu Dosso Dossi Fashion Show, önemli bir müzik etkinliğine sahne oldu. Fashion Party kapsamında bir araya gelen 40 ülkeden altı bin kişi, konserlerle coştu. Dev sahne ilk olarak Ruslar'ın en ünlü şarkıcılarından olan ve milyonlarca hayranı bulunan Soso Pavliashvili'yi ağırladı. Sevilen şarkılarını etkinliğe katılan Rus izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan seslendiren Pavliashvili, konuklardan tam not aldı. Ardından sahneye gelen Kazakistan asıllı Gunwest ise hareketli parçaları ile konukları coşturdu. Eğlencenin zirve yaptığı anlarda ise Mr. Dosso Dossi kimliğiyle DJ setinin başına geçen işadamı Hikmet Eraslan eğlenceyi zirveye çıkardı.