‘Ateş Kuşları’ndan yeni tanıtım: 5 sokak çocuğunun hayat mücadelesi

atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten, sıcak ve samimi dünyasıyla atv ekranının çok konuşulacak yeni dizisi 'Ateş Kuşları'nın birinci bölüm ilk tanıtımı, yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığı 'Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik üstlenirken, kadroda Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu gibi başarılı isimler yer alıyor.Seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle:Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar. Beş kardeş, gece gündüz çalışıp geçinmeye çalışıyorlar. Ama gerçekte bu aile çok büyük bir sır saklıyor. Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışıyorlar.Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu. Kimlikleri bile yok. Onları dilendiren dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar. Ama şimdi, çok zor şartlarda kurdukları mütevazı hayatları tehdit altında. Ateş Kuşları, gözbebekleri Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorundalar...