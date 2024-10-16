5 yıldır kanserle mücadele ediyordu

Oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti... Yalnızoğlu'nun vefat haberi dostlarını yasa boğdu. 5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncu dün Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.Yalnızoğlu'nun ardından ünlüler paylaşım yaptı. Kubat, "İnlettin be Hasan'ım fena inlettin bizi! Koca yürekli dostum benim, dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim!",Deniz Pulaş, "Canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok mücadele verdin. Acıların dindi. Evladın bize emanet", Berk Oktay, "Abimiz oldun abi... Mekanın cennet olsun" dedi. Acun Ilıcalı da Yalnızoğlu için veda mesajı yayınladı.