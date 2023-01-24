50’nci sanat yılına özel albüm

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Hüsamettin Subaşı, sanat hayatının 50'nci yılını, özel bir albümle kutluyor. Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturduğu 'Vallahi O Yardır' adlı albümünde 17 farklı eser bulunuyor. Sevenlerini türkü şölenine davet ettiğini belirten ünlü şarkıcı, Doğu ve Güneydoğu yöresi türkülerini kendine has yorumuyla seslendirdi. Anadolu'nun farklı yörelerinde derlediği anonim eserleri Türk Halk Müziği'ne kazandıran Subaşı, "Gelenekselle teknolojinin birleşiminden ortaya çıkan bu albüm; geçmişten geleceğe, benden sizlere bir anı olsun" diye konuştu.