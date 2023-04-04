53 sanatçının eserleri depremzedelere umut olacak

Sanatta Engel Yok Vakfı, deprem felaketi sonrası yaralarımızı sarmak ve engelli yaşamlara dokunmak amacıyla 'Deprem ve Umut' sergisinin açılışını gerçekleştirdi. 53 sanatçının 70 eserinin bağışlandığı sergi, deprem bölgesine umut olacak. Açılışta konuşma yapan vakıf başkanı Yasemin Zanbak ''Engellilerin sorunlarını çözmede zorlandığımız günümüzde, deprem felaketinden engelle çıkan insanlarımızın daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu görmekteyiz. Yaşamlarını kolaylaştırmak için yola çıktığımız etkinliğimize herkesi sergiye davet ediyoruz'' dedi.