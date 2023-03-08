‘6 Şubat’ı unutmayalım, unutturmayalım’

Şarkıcı Irmak Arıcı, yapımcı Murat Işılak ile Hatay'ın Orhanlı ilçesine giderek oradaki depremzedeleri ziyaret etti. "Kendi gözlerimle gördüm ki herkes elinden geleni yapmış ve yapmaya devam ediyor. Allah destek veren herkesten razı olsun" diyen Arıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün Hatay'da birbirinden güzel ve hayat dolu çocuklarla tanıştım. Kütüphane oluşturmak için daha fazla konteynere ihtiyaçları var. Elimizden geleni hep birlikte yapabiliriz. Unutmayalım, unutturmayalım."Çocuklara şarkılar söyleyen Arıcı, onlara oyuncaklar hediye etti. Arıcı, Hatay'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Burdur Valisi Ali Arslantaş ile buluşup depremin ilk gününden bugüne kadar yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı. Ardından AFAD Koordinasyon Merkezini ve Hatay valisini ziyaret etti.