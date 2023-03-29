7 mum ve ‘Yara Bere’ şarkısı ile arkadaşlarını andılar

Farklı dil, din ve etkin kökenden sanatçıları buluşturarak birlikte yaşama kültürünün sembolü haline gelen Antakya Medeniyetler Korosu, 7 üyesini kaybettiği asrın felaketinin ardından ilk konserini Adana'da verdi. Yılmaz Özfırat'ın yönettiği Antakya Medeniyetler Korosu, 7 kişi anısına repertuvara eklenen bir şarkının yanı sıra, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirdi.Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, depremde hayatını kaybeden canları anmak ve geride kalanlara omuz vermek üzere bir arada bulunduklarını söyledi. Hatay'ın bundan sonra şahsi meseleleri olduğunu belirten Tuncel, "Bu koca yürekli kahramanlar tıpkı kadim şehir Hatay gibi yıkıldığı yerden yeniden dimdik ayağa kalkıp kendi yaralarını sarmakla birlikte medeniyetler şehri Hatay'ı eski günlerine kavuşturmak gayretiyle bugün buradan başlıyorlar" dedi.Koronun şefi Yılmaz Özfırat, böyle bir afetin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Özfırat, "Adana bize öyle bir kucak açtı ki, nerede bir hastamız varsa aradığımızda Adana'da çıktı. Adana'ya da bu yakışırdı. O yüzden huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Hakkınız var bizim üzerimizde hakkınızı helal edin" diye konuştu. Sahnenin en ön kısmına depremde hayatını kaybeden 7 koro üyesi için 7 mum konuldu. Ayrıca koro, hayatını kaybeden arkadaşları anısına 'Yara Bere' şarkısını seslendirdi.Kendisinin de enkazdan 8 saat sonra çıkarıldığını söyleyen Özfırat, değişik duygular içinde olduklarını belirterek "6 Şubat'tan sonra ilk konserimiz. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Gelelim mi gelmeyelim mi? O kadar değişik duygular içindeyiz ki. Deprem oldu 04.17'de. 04.16'da her şeyimiz vardı, evimiz, arabamız, paramız vardı. 04.17'de hiçbir şeyimiz kalmadı. Tek bir şey kaldı bize; umut kaldı, inanç kaldı. İnsan nedir, şimdi anladık. 'Medeniyetler Korosu ayağa kalkarsa, Hatay ayağa kalkar' dediler. Bir anda tüm sivil toplum kuruluşları, bir anda tüm Adana insan oldu, bizi yüreğine bastı" diye konuştu.