80 yaşında babalık harika bir şey!

Dünyanın en ünlü aktörlerinden Robert De Niro'nun bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Tiffany Chen'den olan 9 aylık bebeği Gia hakkında konuştuğu anlar gündem oldu. Kamera önünde bir röportaj veren 80 yaşındaki De Niro, kısa bir süre önce hayatına giren minik bebeğin yanında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.De Niro, "Ben 80 yaşında bir babayım ve bu harika bir şey. Ona baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor. Bu harikulade bir şey" ifadesini kullandı. De Niro, "Bunun ve onun tadını çıkarmak için olabildiğince uzun süre etrafta olmak istiyorum" dedi. De Niro'nun bu sözleri söylerken gözlerinin dolduğu ve güçlükle kendine hakim olmaya çalıştığı görüldü.