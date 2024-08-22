9 ay kira ödemedi eşyalarını toplayıp kaçtı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Şebnem Ercantürk'ün başı kiracısıyla dertte. Ercantürk, seneler önce Riva Konakları'ndan aldığı 5+1, 500 metrekare villasını ünlü işadamı Serdar Özdoyuran ve eşi Petek Özdoyuran'a kiraya verdi. Şu anki rayiç bedeli aylık 150 bin lira ve aidatı 30 bin lira olan evin aylık kirası 65 bin liraydı.Serdar Özdoyuran ve eşi, 9 aydır kira ödemedikleri gibi Şebnem Ercantürk'ün aramalarına da cevap vermedi.Ünlü işadamı, bir süre sonra sosyetik ismin telefonunu da engelledi. Bunun üzerine Ercantürk, Özdoyuran çiftine icra takibi başlattı. Olay mahkemeye taşındıktan sonra ünlü işadamı, ev sahibine haber vermeden sessiz sedasız eşyaları toplayıp kaçtı.