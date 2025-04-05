90’lar pop dünyasına yolculuk

POP müziğin yeni ve güçlü sesi Eny Green, sadece şarkılarıyla değil, yaşam hikayesiyle de ilham veriyor. Fiziksel engellerine rağmen tutkuyla bağlı olduğu müzik kariyerini adım adım inşa eden sanatçı, 1 yıllık yoğun emekle hazırladığı 7 şarkılık albümü 'Deli Gibi Oldum' ile müzik dünyasına güçlü bir giriş yapıyor. Eny Green'in yapımcılığını da üstlendiği albümde yer alan şarkıların sözlerinin tamamı da yine sanatçıya ait. Müziklerin düzenleme, mix ve mastering süreçlerinde ise Evren Şen, Murat Yener ve Barış Arpacıoğlu gibi deneyimli isimlerin katkıları büyük rol oynadı. 'Deli Gibi Oldum' sadece bir albüm değil; aynı zamanda bir duruş, bir içsel uyanış hikayesi.