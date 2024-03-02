ABD çocuklar için tehlikeli bir ülke

Didem Uzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzel, bir dönem Amerika'daki bazı eyaletlerde LGBT bayraklarıyla çocuklara cinsiyetsizlik baskısı yapıldığı açıklaması nedeniyle sosyal medyadan linç yediğini söyledi. Amerika'nın çocuklar için daha tehlikeli olduğunu anlatıp, daha önceki sözlerinin arkasında durduğunu ifade eden Uzel, "Amerika'da ilkokullarda LGBT baskısı olduğu için çocukların eline bayrak verip yürüyüş yaptırdıklarını söylediğim için kıyamet kopmuştu. Ama lafımın arkasındayım. Çocuklar kendi kararlarını alabilecek yaşta olmadıkları için böyle zorlamalar yapmamak gerekir. Aslan daha ölümü sorguluyor onu anlamaya çalışan çocuğa eline cinsiyet kavramı ile ilgili bir şeyler verip dayatamazsınız. Bu yüzden bundan uzak tutmaya çalışıyorum. Linç yedim ama hiç umurumda değil, küçük çocuklara cinsiyet baskısını kimse yapamaz. Ben bunun önüne geçer önlemimi alırım" diye konuştu.Bir dönem sosyal medyada fenomen haline gelen oğluyla ilgili artık paylaşım yapmama kararı aldığını söyleyen Uzel, "Bugünkü aklım olsa bir kare fotoğrafını paylaşmazdım. Biz fark etmeden fenomen oldu. Ama sosyal medyadan dolayı endişelerim olduğu için artık onu biraz uzak tutuyorum" dedi.