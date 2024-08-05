ABD güzellik kraliçesi 3 kez değişti

ABD Güzellik Kraliçesi seçilen Noelia Voigt geçtiğimiz aylarda toksik çalışma ortamı, baskılar ve istismarları gerekçe göstererek unvanından vazgeçmişti ve taç Savannah Gankiewicz'a verilmişti. Bu açıklamadan iki gün sonra ise 17 yaşındaki ABD Genç Güzellik Kraliçesi (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da unvanından vazgeçmiş ve tacını reddetmişti. Srivastava "Kişisel değerlerimin artık organizasyonun gidişatıyla tam olarak örtüşmediğini fark ettiğimden istifa etmeye karar verdim" demişti. ABD Genç Güzellik Kraliçesi unvanı, yarışmada ikinci olan Stephanie Skinner'a verilecekti. Ancak 19 yaşındaki Skinner da bu unvanı almayı reddetti.Yarışma organizasyonunun sosyal medya direktörü Claudia Michelle de istifa etmişti. Organizasyon CEO'su Laylah Rose 'zorbalık' yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Kaynaklar ise organizasyonu düzenleyenlerin yarışmacıların paylaşımlarını kısıtladığını, 'Bunu yapma', 'Gönderiyi kaldır' gibi direktiflerde bulunduğunu söylüyor. Güzellik kraliçelerinin art arda taçlarını reddetmesinin ardından yeni ABD Güzellik Kraliçesi belli oldu. ABD ordusunda görevli olan Alma Cooper, Miss USA seçildi ve bu yıl bu unvanı alan üçüncü kişi oldu.