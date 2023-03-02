ABD’li caz sanatçısı Nyofu Tyson depremzedeler için bağış çağrısı yaptı!

Başta UNICEF olmak üzere çok sayıda kuruluşun bölgede insani yardım faaliyetleri yaptığını belirten Tyson, hayranlarını Türkiye'deki depremzedelere bağış yapmaya çağırdı.

Los Angeles'ta doğan, Afrika, Lübnan ve Danimarka kökenli caz sanatçısı Nyofu Tyson, müzik araştırmaları için geldiği Türkiye'de Türk halk müziği ve saz ile tanıştı.