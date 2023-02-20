‘Acı bitmiyor ama hayata tutunmaya çalışıyorsunuz’

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin üzerinden 15 gün geçti. Türkiye tek yürek oldu, birlik beraberlik içinde büyük seferberlik ruhuyla depremzedelerin yanına koşup destek verdi. 24 yıl önce yaşanan Gölcük depreminde Adapazarı'nda yaşayıp ailesinden birçok kişiyi kaybeden oyuncu manken Didem Uzel ise, o acıyı yaşayan ve sonraki sürece tanıklık eden biri olarak, duygularını şöyle anlattı: "Gölcük depremini yaşayan ve çok fazla akraba, eş dost kaybeden ve babamlar da dahil evini bırakıp giden o süreci yaşayan biriyim. İnanın bana canlarım hiçbir zaman normalleşemiyorsunuz. Acısı, sızısı, şoku, açtığı yaralar kapanmıyor bitmiyor. Unutulmuyor. Ama ne var ki hayatta kalanlar tutunmaya çalışıyor ve nefes alıp yaşamaya devam ediyor. Hatta dersler aldığımızı düşünüp kararlar bile alıyoruz ve sonra çoğunu unutuyoruz."