Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün afet bölgesini ziyaret etti. Bir ekiple birlikte mutfağa giren Sakallıoğlu, "Sabahın erken saatlerine yemekle başladık" dedi. Şehirleri gezen oyuncu, "Bu çok uzun bir süreç.Hepimizin desteğine ihtiyaç var. Bunu birbirimize hep hatırlatalım. Bugün videolarda izlerken ağladığım o güzel insanlara sarılarak yine ağladım. Acıya ilk kez bu kadar yakından baktım. Bir gün hepimizin başına gelebilir. O yüzden korkmadan, cesurca, önlem alarak, birbirimizi bilinçlendirerek hareket edelim. Biz bize lazımız" dedi.