Haberler Günaydın Haberleri ‘Acıya ilk kez bu kadar yakından baktım’
Giriş Tarihi: 23.2.2023

‘Acıya ilk kez bu kadar yakından baktım’

Deprem bölgesini ziyaret eden komedyen Yasemin Sakallıoğlu, “Acıya ilk kez bu kadar yakından baktım. Bir gün hepimizin başına gelebilir. O yüzden korkmadan, cesurca, önlem alarak, birbirimizi bilinçlendirerek hareket edelim. Biz bize lazımız” dedi

‘Acıya ilk kez bu kadar yakından baktım’
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün afet bölgesini ziyaret etti. Bir ekiple birlikte mutfağa giren Sakallıoğlu, "Sabahın erken saatlerine yemekle başladık" dedi. Şehirleri gezen oyuncu, "Bu çok uzun bir süreç.



Hepimizin desteğine ihtiyaç var. Bunu birbirimize hep hatırlatalım. Bugün videolarda izlerken ağladığım o güzel insanlara sarılarak yine ağladım. Acıya ilk kez bu kadar yakından baktım. Bir gün hepimizin başına gelebilir. O yüzden korkmadan, cesurca, önlem alarak, birbirimizi bilinçlendirerek hareket edelim. Biz bize lazımız" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Acıya ilk kez bu kadar yakından baktım’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA