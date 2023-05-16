‘Adımı kullanıp dolandırıyorlar kimse itıbar etmesin’

Demet Akalın, önceki gün türkücü Ceylan ve yakın arkadaşı Esra Balamir ile Etiler'de görüntülendi. Gölcüklü olan ve bir müteahhidin adını kullanarak ev sattığını öğrenen Akalın, "Benim adımı kullanarak dolandırıcılık yapmışlar.Kimse itibar etmesin bu durumlara, benim orada 1 tane evim var" dedi. Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile sık sık gündeme gelen Ceylan ise muhabirlerin görüntü almaması için hemen yüzünü gizledi. Durumu fark eden Demet Akalın, hemen çantasından gözlük çıkararak arkadaşına verdi.