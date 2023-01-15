Adıyaman’da Türk sanat müziği ziyafeti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vizyonuyla gerçekleşen 'Birlikte Söylüyoruz' projesinde Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sanat müziğinin usta isimleriyle aynı sahnede buluştu. Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Melihat Gülses, Münip Utandı, Neval Güleç, Sennur Dinleyen ve Umut Akyürek'in öğrencilerle yaptıkları düetler büyük beğeni topladı. Türkiye Petrolleri Sosyal tesisler konser salonunda gerçekleşen konserde, Adıyaman'ın dağ köylerinden gelen kız öğrenciler hayatlarında ilk kez konser izlemenin mutluluğunu yaşadı. Usta sanatçılar konser bitiminde Perra'da gerçekleşen Sıra Gecesi'nde de davul zurna eşliğinde halay çektiler.