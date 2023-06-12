Ahlaksız teklif itirafı

Sinan Akçıl'dan sanat dünyasının kirli yüzünü ortaya seren bir açıklama! Süper Lig'e çıkan Pendikspor'un kutlama gecesinde sahneye çıkan Akçıl, konser öncesi gazetecilerin "Sinan Bey, dizilerdeki gibi sizin de hiç 'proje aşkınız' oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Hiç proje aşkı yaşamadım ama çok teklif aldım. Hatta inanamayacağınız kişiler aradı. 'Sinan yemek yiyelim, bir şey var zannetsinler' diye birçok kişi istekte bulundu. Onlara 'Ben sana üç katını vereyim bir daha mesaj atma bana' dedim. İsim vermeyeceğim tabii... Böyle olaylara karşıyım ben. Hoşuma gitmiyor. Zaten o kişilerle de irtibatımı kestim."