Akif, Ayla’yı durdurabilecek mi?

'Kardeşlerim'izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. Dizinin 84'üncü bölümünde; Ayla, telefondaki görüntüleri kurtarır. Şengül ile de bilgi almak amaçlı ateşkes yapar. Ondan aldığı bilgilerle ölen kişinin Eren kardeşlerin babası olduğunu öğrenir. Kafe açılışına ise herkes davetlidir. Davete Ayla da gelir. Videoyu önce kapıda yakaladığı Akif'e gösterir. Sonrada herkese önemli bir şey açıklayacağını söyler. Herkes Ayla'nın ne söyleyeceğine dikkat kesilir. Akif ise onu durdurmak için son bir hamle yapar.