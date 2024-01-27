Aksiyona çok hakim

Fahriye Evcen, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir reklam çekimi için ön görüşmeye geldiğini söyleyen Evcen, geçtiğimiz günlerde de ailesi ile yaptığı kayak tatili hakkında konuştu. Evcen, "Karan kayağı çok sevdi. Bir, iki ders ile hemen alıştı" dedi. 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Osman Bey' karakterini canlandıran Burak Özçivit hakkında konuşan Evcen, muhabirlerin "Sette bir kaza olmasından korkuyor musunuz?" sorusuna ise "İlk dönemlerde korkuyordum biraz ama Burak çok alıştı. At da riskli ama o çok hakim şu an. O çok iyi biliyor artık" diye yanıtladı.