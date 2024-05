Şarkıcı Gökçe Kırgız Taner; yakında piyasada olacak ilk albümünün habercisi 'Kendime'yi piyasaya çıkardı. Şarkıcı "Albüm yapmak çocukluk hayalim. Kaset ve cd zamanı kartonetleri okuyup isimleri not alırdım, şu an her ne kadar dijital bir çağda olsak da gelecek nesillere kalıcı bir albüm bırakmak istiyorum" dedi.