Aldatılan eş, dedektif gibi her şeyi ortaya çıkardı

Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından birinin patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar, 25 yıl önce evlendi. Çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Birol Akpınar, şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı "Çok süslen. Duşunu yap. Altı olmayan Kahveci Güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine attı. Melek Akpınar, delil tespiti davası açarak, emniyetten eşi ile Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde odalarda konakladıklarına dair kayıtlar ve otel kamera kayıtları ile mahkemenin yolunu tuttu.Melek Akpınar, eşine 'zina' nedeniyle 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1 milyar TL tazminat ile aylık 850 bin TL nafaka isteyerek boşanma davası açtı. Birol Akpınar ise 500 bin TL'lik karşı boşanma davası açarak boşanma dilekçesinde Melek Akpınar'ın kendisini Ankara'da yalnızlığa terk ettiğini ileri sürdü. Melek Akpınar, eşinin Balta ile gayrimeşru ilişki yaşadığını ispatlamak üzere Ankara'daki dairelerinin yer aldığı ünlü rezidanstaki asansör kameralarını bilirkişi aracılığıyla inceletti.Görüntülerde işadamının eşi Melek Akpınar'la evlilikleri devam ederken Ankara'daki konutta haftalarca birlikte kaldıkları, işadamının eşi tarafından her gün asansöre kadar öperek uğurlandığı görüldü. Takip eden asansör kamera kayıtlarında ise işadamının sevgilisiyle dairede buluştuğu ve Balta'nın daireden erken saatlerde çıkarak asansörde elbisesini düzelttiği görüntüler yer aldı.Melek Akpınar, bilirkişi incelemesi yapılan kamera görüntülerinde eşiyle son güne kadar sıcak ilişkilerinin olduğunun görüldüğünü, eşinin iddialarının asılsız olduğunu, eşinin sevgilisinin rezidanstaki dairelerine girip çıktığını ve konutta zina yaptıklarını belirterek şahsi eşyalarını da kullandığı iddiasıyla Balta hakkında 'konut dokunulmazlığı ihlali' suçundan şikayetçi oldu. Suç duyurusunda Balta hakkında 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şikayete konu adresin çiftin daimi aile konutu olmadığı belirten savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.Melek Akpınar avukatı Sibel Engin aracılığı ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Dilekçede, Balta'nın asansör kayıtlarındaki görüntülerine yer verildi. Balta'nın, Melek Akpınar eşi tarafından İstanbul'a uğurlandıktan sonra her defasında konuta geldiği, bazen geceyi geçirdiği iddia edildi. Gözler, şimdi Sulh Ceza Hakimliği'nin vereceği karara çevrildi.