Eşim benden para koparmaya çalışıyor

Modacı Cansu Özlevi, geçtiğimiz günlerde işadamı eşi Yosi Özlevi hakkında şok iddialarda bulunarak kendisini darp ettiğini ve en yakın arkadaşı İpek Esmer ile aldattığını iddia etmişti. GÜNAYDIN'ın manşetten duyurduğu olay, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu iddialara sessiz kalmayan Yosi Özlevi, GÜNAYDIN'a konuştu.Kendisine iftira atıldığını öne süren Özlevi, "Gerçekleri benden duyun istedim" diyerek olayın iç yüzünü şu sözlerle anlattı: "Boşanma davamız 1.5 yıldır devam ediyor. İpek Esmer denen kadın, eşimin arkadaşıdır. Eşim bana iftira attı ve benden para koparmak için de bu yollara başvurdu.Darp ettiğimi iddia ediyor, ortaya bir fotoğraf çıkarıyor. Darp yapıldığı iddia edilen tarihte ben Cansu'ya ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Ve size o tarihteki kendi fotoğrafımı atıyorum, ameliyat olmuştum, yüzümde bandajlar vardı, dışarı çıkacak durumda değildim. Aldatma ise söz konusu değil. İpek Esmer ve sevgilisi ile sürekli teknemde beraberiz, fotoğraflarımız var birlikte."ÜNLÜ modacı, eşinin kendisini en yakın arkadaşı İpek Esmer'le aldattığını öğrenince soluğu mahkemede aldı. İddialara göre işadamı ile Esmer, 5 aydır yasak aşk yaşıyordu. Ünlü modacı, hem bir partide hem de eşine ait teknede arkadaşı Esmer'i görünce büyük şok yaşadı. Mahkemenin yolunu tutan Özlevi, hem aldatıldığına dair belgeleri hem de darp raporlarını adliyeye teslim etti.