Aldatmak dizisinde Güzide, Sezai ile yüzleşti!

Ozan'ın Sezai ile konuştuğunu duyan Güzide soluğu Sezai'in yanında aldı. Ozan'ın ise Zeliş'e karşı olan duyguları gün geçtikçe artarken, Oltan'la ilgili şüphelerini dile getirmesi Zeliş'ten sert bir tepki görmesine neden oldu.