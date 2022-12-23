Aldatmak’ta Güzide ve Tarık’ın güç savaşında yer yerinden oynuyor!

14.Bölümde Neler Yaşandı?

Tarık'ın çocuklarına sırtını dönmesiyle Güzide, onun gerçek yüzüyle bir kez daha tanıştı. Güzide, her şeyi geride bırakıp Oylum'u da affedip ailesini kanatları altına aldı. Sezai'nin desteğiyle Ozan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.