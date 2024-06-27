‘Aldığım darbe yüzünden gözümde fonksiyon kaybı var’

İşadamı Kaya Sabancı, 20 Haziran'da Bodrum'daki davette çıkan kavgada yaralanmıştı. Sabancı, o olayla ilgili bir basın açıklaması yaptı:"Vedat Aşçı tarafından sol gözüme yumruk atılarak yapılan saldırı neticesinde sol gözüm, göz çevresi ve kafamın sol üst tarafında yaralar, açılmalar ve kanama tespit edilmiş. Yapılan ileri tetkikler neticesinde sol gözümde taban kırığı tespit edilmiştir. Söz konusu kırık nedeniyle 3. derecede orta düzeyde hayati fonksiyon etkisi tespitinde bulunulmuş, hekimler tarafından en geç 1 hafta içerisinde operasyon yapılması tavsiye edilmiştir. Aksi takdirde sol gözde görme bozuklukları olabileceği belirtilmiştir. Bu aşamada yapmış olduğum şikayet neticesinde Vedat Aşçı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak hazır edilmiş, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri talepli olarak Bodrum Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiştir. Bu kapsamda Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2024/200 Sorgu numaralı kararı kuvvetli suç şüphesinin bulunması gerekçesi ile Vedat Aşçı hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanılmasına karar verilmiştir. Bu süreçte de can ve mal güvenliğimden endişe duyduğum için olayın yaşandığı sitedeki evime de gidemiyorum."