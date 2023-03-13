‘Aleyna Tilki taşındı, yeni komşum Zaniolo!’

Sinan Akçıl, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yeni albümü 'Piyanist 2'nin ilk şarkısı olan 'Bu Aşk Yerde Kalmaz' ile ilgili konuşan Akçıl, "Çok güzel oldu şarkı. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak yavaş yavaş müziğe de geri dönmemiz lazım insanların kafasını dağıtabilmek için. Hakan Altun'un babasının ölüm yıl dönümü 10 Mart, o yüzden o tarihte çıkardık, anlamlı oldu" diye konuştu. Levent'te lüks bir villada oturan Sinan Akçıl, birçok ünlü ve futbolcu ile de aynı zamanda komşu... Bu isimlerden birisi de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi. Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Icardi hakkında çıkan, "Kirasını ödemiyor" haberleri ile ilgili de, "Haberleri gördüm evet ama bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Ben kendi kiramı ödüyorum ama. Icardi'nin ödemeyeceğini de sanmıyorum. Aleyna Tilki de ayrıldı bu arada bizim oradan, oyuncu değişikliği oldu. Yeni komşum Galatasaray'ın yeni yıldızı Zaniolo" diyerek güldü.