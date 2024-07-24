Ameliyattan çıktı lahmacun yedi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da verdiği konserde sevenlerinden helallik istemiş ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatın ardından taburcu edilen usta sanatçı, sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları'a anlattı."Zorlugeçen bir operasyondu. İki damarı da tıkalıydı. Operasyon esnasında cerrah arkadaşlarımızla Tatlıses'in şarkılarını söyledik. Mükemmel bir sonuca ulaştığımızda alkış tutmaya başladık. Dışarıda bizi bekleyen sevdikleri de alkışlamaya başladı. Uyandığında birlikte Mavi Mavi türküsünü söyledik. 4 saat sonra odasına gittiğimde lahmacun yiyordu. Beraber lahmacun yedik."