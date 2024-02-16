Amerikalı model İstanbul’da: ‘Misafirperverliğiniz ve tarihiniz etkileyici’

14 yaşında keşfedilerek dünyaca üne kavuşan Amerikalı model ve oyuncu Meredith Mickelson, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. İş gezisini uzattığı öğrenilen ve Şişli'de yer alan bir otelde konaklayan Mickelson, Sevgililer Günü'nü de ünü New York'tan dünyaya yayılan restoranda kutladı.İstanbul'daki tarihi mekanları görmek isteyen ünlü model, önceki gün Yerebatan Sarnıcı ve Sultan Ahmet Camii'ni gezdi. Tarihi güzelliklere hayran kalan ünlü manken, gittiği yerlerden fotoğrafları takipçileriyle de paylaştı. Defilelerin aranan ismi, "Burada olmak mutluluk verici.Türkiye'deki insanların misafirperverliği ve şehrin tarihi gerçekten etkileyici. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. En kısa zamanda tekrar geleceğim" dedi.