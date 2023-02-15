Anaokulunu depremzede çocuklara açtılar

Yaşanan afet sonrasında sanat, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri seferber oldu. Güral Ailesi depremin ilk gününden beri depremzedelerin yanında oldu. NG grup olarak AFAD'a 5 milyon lira bağışlayan aile, onlarca yardım TIR'ı gönderdi. Sema Güral Sürmeli'nin eşi Onur Sürmeli ve oğlu gönüllü olarak deprem bölgesinde yer aldı.Arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı, köylere erzak yardımında bulundular. Kütahya'da yer alan Kızılay Gülsüm Güral Anaokulu da önceki gün depremzede çocuklara açıldı. Depremde ağır hasar alan Hatay Antakya'daki çocukların bazıları Kütahya'daki okula getirildi. Sema Güral, "Allah bize emanetlerini göndermiş. Annemizin adını taşıyan okul Antakya'dan gelen minik misafirleri ağırlıyor" dedi. Okula gelen çocukların yaptığı resmi paylaşan Sema Güral, "Karalık ormanları aydınlatır Türkiye'm" dedi.