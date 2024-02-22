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Giriş Tarihi: 22.2.2024 15:54 Son Güncelleme: 22.2.2024 16:01

Angelina Jolie yeni imajıyla hayran bıraktı! Dönüşümünün ardındaki o sebep ise...

New York'ta bir akşam saati, çocuklarıyla birlikte görülen Angelina Jolie, değişimiyle dikkat çekti. Saç rengini değiştirmesinin yanı sıra imajıyla da dikkat çeken Jolie, bu değişiminin ardında nelerin olduğunu da hayranları bıraktı.

Angelina Jolie yeni imajıyla hayran bıraktı! Dönüşümünün ardındaki o sebep ise...

Jolie, sarışın olma kararıyla radikal bir dönüşüm geçirmiş gibi görünüyor.

Beyaz bir gömlek, siyah pantolon ve siyah çizmeler giymişti. Ayrıca, kruvaze siyah yün bir ceket giyiyordu ve omzunda büyük, siyah deri bir çanta taşıyordu.

Kendi mağazasından ayrılırken lüks siyah bir SUV'a binerken görüldü.

Jolie, bu yıl heyecanla beklenen biyografik film Maria ile beyazperdeye geri dönmenin yanı sıra, devam filmi Kung Fu Panda 4'te Usta Kaplan rolünü yeniden canlandıracak.

Jolie'nin yeni yapımları ise IMBD'ye göre Every Note Played, Maleficent 3 ve casus gerilim filmi Maude V Maude filmleri ön yapım aşamasında.

Aynı zamanda SE Hinton'ın 1967 tarihli romanı ve Francis Ford Coppola'nın 1983 tarihli filminden uyarlanan The Outsiders'ın Broadway'de gösterime girecek müzikal uyarlaması üzerinde de çalışıyor.

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Angelina Jolie yeni imajıyla hayran bıraktı! Dönüşümünün ardındaki o sebep ise...
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