Ankara’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için CSO Ada Ankara'nın hazırladığı program, minik sanatseverleri bir araya getiriyor. 21 Nisan'da gercekleşecek olan Çocuklar İçin Maske Boyama atölyesinde, 5-7 yaş arasındaki minikler, görsel sanatlar öğretmeni Esra Uzunoğlu rehberliğinde fuaye alanında buluşacak. 23 Nisan'daki resim atölyesinde 5-7 yaş arasındaki küçük sanatseverler, bayramı resim yaparak kutlayacak. Ankara'nın ve Türkiye'nin adından çok bahsettiren ukulele topluluğu Ukulele Ankaraz da '23 Nisan Özel' konseriyle sahnede olacak. Konserde geçmişten günümüze çok sevilen çocuk şarkılarının yanı sıra, kutlu güne özel marşlarımız da seslendirilecek.