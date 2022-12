EDA Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaydı. Anneannesi ile görüntülenen Taşpınar, "Anneannem ile yılbaşı alışverişine çıktım" dedi. Genellikle yaz mevsimini seven ve kış aylarında bile sıcak yerlere tatile giden Taşpınar, yeni rotalarıyla ilgili "Bir tatil planım yok şu an. Ben öyle uzun vadeli planlar yapmam. Anlık yaşıyorum her şeyi" diye konuştu.