‘Anneanneme gelir olsun diye şirket kurdum’

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada, Engin Polat'ın ifadesine GÜNAYDIN ulaştı...Birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Polat; MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu söyledi.Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin paravan firmalardan aldığı sahte faturalarla Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Caner Polat'a ait firmalara paylaştırıldığı, sonra Milda Gayrimenkul isimli firmaya aktarıldığının tespit edilmesiyle ilgili konuşan Engin Polat, böyle bir durumun mümkün olamayacağını, sahte fatura olup olmadığını bilmediğini söyledi.Raporda geçen sahte fatura sistemini kabul etmediğini, 3 yıldır tanığı Ahmet Gün'ün mali müşaviri olduğunu, paravan firma olarak çalıştığı tespit edilen Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri şirketi hakkında bilgisi olmadığını söyledi.Babası Sezgin Polat'a yatırdığı 85 milyon nakit parayla ilgili, yoğunluğundan dolayı banka işlerini babasının hallettiğini tekrarladı. Halit Polat'a 65 milyon lira, Enes Çetinkaya'ya 73 milyon lira aktarılmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Polat, eşinin firmalarda yapılan işlemlerden haberi olmadığını, ticari yönetimin kendisinde olduğunu ve eşinin işin sosyal medya- tanıtım boyutuyla ilgilendiğini belirtti.Polat'ın 76 yaşındaki anneannesinin üzerine 4 şirket kurduğu saptanmıştı. Bu şirketlerden bir tanesi de DP Güzellik Kozmetik Şirketi'ydi. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi. Polat, "Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş. ile DP Güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır" dedi. Polat, firmayı vekâleten babasının işlettiğini belirtti.Suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Polat, "Şirketlerimin faaliyetleri yasaldır. Olayın odağındaki Milda Gayrimenkul benim, eşimin ve hatta babamın birikimlerinin yeni işlere sermaye olacak, referans olması amacı ile yasal işlemler ile yüksek kredibilite oluşturmak amaçlı şirket bünyesinde toplanmasından ibarettir. Sahte fatura iddialarını kabul etmiyorum. Tüm gelirlerim yasal kayıtları, defterleri mevcuttur. Vergi borcum yoktur, eşimin bu şirketlerin yönetimindeki tek rolü; ismini kullanarak sosyal medya reklam işlerini yapmaktır, finansal sorumluluk bana aittir. İki çocuğum var, örgütsel bir faaliyette bulunmadım" dedi.Dilan Polat'ın kız kardeşi Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Engin Polat, Doğu'nun birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise "Bu durumdan haberim yok" dedi.Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyon lira için "Karımın ihtiyaçları" diyen Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyon lirayı ve babasına attığı 18 milyon lirayı ise 'harçlık' olarak nitelendirdi.Sürekli telefon hattı değişikliği yapmasıyla ilgili olarak ise Engin Polat, hattının bilindik olmasından dolayı tanımadığı kişilerden mesaj aldığını, huzurunun kaçtığını, bu amaçla GSM hatlarını değiştirdiğini aktardı.Şarkıcı Esra Balamir, eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında konuştu: "Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi gibi izliyorum. Geçmişte iş bulmak için yardım istemişti. Sonra hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Şöhret zehirli bir şey, herkes konuşulmak ve dikkat çekmek istiyor. Ben çocuklarına üzüldüm."